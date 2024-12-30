Жилые дома появятся на месте автобусного парка на улице Маяковского в Минске. Об этом сообщил глава Ленинского района Роман Мельник, пишет агентство «Минск-Новости».
Мельник отметил, что предпроектные работы уже находятся в стадии заверения. Он допустил, что уже в 2025 году начнется разработка плана застройки данного микрорайона.
— Пока планируется возводить жилье, территория позволяет. Там появятся дома от пяти до десяти этажей, — уточнил глава Ленинского района Минска.
Сообщается, что автобусный парк, который находился на улице Маяковского, была закрыт несколько лет назад. Что касается транспортных средств, то их распределили по другим подобным объектам столицы. А территорию намеревались передать под строительство.
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