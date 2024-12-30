Лукашенко откроет три новые станции минского метро 30 декабря 2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко откроет три новые станции минского метро 30 декабря, в понедельник. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«Первый сегодня сделает пересадку на метро», — говорится в сообщении.
В телеграм-канале уточнили, что глава государства 30 декабря 2024 года примет участие в торжественной церемонии открытия трех новых станций Зеленолужской линии минского метро. Напомним, что речь идет про станции «Аэродромная», «Неморшанский Сад» и «Слуцкий Гостинец».
Кстати, восемь эскалаторов установили на новой станции «Аэродромная» Зеленолужской линии минского метро: «Будет очень большой поток людей».
Тем временем новая парковка появится у метро «Слуцкий Гостинец», а паркинг по пр. Дзержинского.
Ранее мы писали, что пассажиры с петардами, фейерверками и салютами не смогут войти в минское метро.