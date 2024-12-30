Лукашенко откроет три новые станции минского метро 30 декабря 2024

В телеграм-канале уточнили, что глава государства 30 декабря 2024 года примет участие в торжественной церемонии открытия трех новых станций Зеленолужской линии минского метро. Напомним, что речь идет про станции «Аэродромная», «Неморшанский Сад» и «Слуцкий Гостинец».