Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко откроет три новые станции минского метро 30 декабря 2024

Лукашенко примет участие в открытии трех новых станций минского метро.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко откроет три новые станции минского метро 30 декабря, в понедельник. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«Первый сегодня сделает пересадку на метро», — говорится в сообщении.

В телеграм-канале уточнили, что глава государства 30 декабря 2024 года примет участие в торжественной церемонии открытия трех новых станций Зеленолужской линии минского метро. Напомним, что речь идет про станции «Аэродромная», «Неморшанский Сад» и «Слуцкий Гостинец».

Кстати, восемь эскалаторов установили на новой станции «Аэродромная» Зеленолужской линии минского метро: «Будет очень большой поток людей».

Тем временем новая парковка появится у метро «Слуцкий Гостинец», а паркинг по пр. Дзержинского.

Ранее мы писали, что пассажиры с петардами, фейерверками и салютами не смогут войти в минское метро.