Омичам рассказали, где в праздники не будут продавать алкоголь

Так, алкоголь, включая пиво, нельзя будет купить в парках культуры и отдыха «Советский» и имени 30-летия ВЛКСМ, в «Омской крепости», где пройдет главная городская елка, на стадионах «Энергия» и «Юность», а также вблизи спортшколы в Крутой горке и ледового дворца спорта имени Леонида Киселева.