Омичам рассказали, где в праздники не будут продавать алкоголь

Департамент городской экономической политики напомнил омичам, что в новогодние праздники алкоголь можно будет купить далеко не везде. Под ограничения попадают места проведения массовых культурных и спортивных мероприятий.
Так, алкоголь, включая пиво, нельзя будет купить в парках культуры и отдыха «Советский» и имени 30-летия ВЛКСМ, в «Омской крепости», где пройдет главная городская елка, на стадионах «Энергия» и «Юность», а также вблизи спортшколы в Крутой горке и ледового дворца спорта имени Леонида Киселева.
Запрет на продажи алкоголя будет действовать в течение двух часов до начала и двух часов после окончания мероприятия.
Подробнее о культурной программе мы писали здесь.