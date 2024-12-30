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Омичам рассказали, где в праздники не будут продавать алкоголь

В местах проведения массовых гуляний и спортивных мероприятий запретят продавать даже пиво.

Источник: Комсомольская правда

Департамент городской экономической политики напомнил омичам, что в новогодние праздники алкоголь можно будет купить далеко не везде. Под ограничения попадают места проведения массовых культурных и спортивных мероприятий.

Так, алкоголь, включая пиво, нельзя будет купить в парках культуры и отдыха «Советский» и имени 30-летия ВЛКСМ, в «Омской крепости», где пройдет главная городская елка, на стадионах «Энергия» и «Юность», а также вблизи спортшколы в Крутой горке и ледового дворца спорта имени Леонида Киселева.

Запрет на продажи алкоголя будет действовать в течение двух часов до начала и двух часов после окончания мероприятия.

Подробнее о культурной программе мы писали здесь.