БелАЗ открыл первый фирменный магазин одежды и обуви а-ля Timberland. Подробности сообщили в пресс-службе предприятия.
«Первый в Беларуси BELAZ SHOP распахнул свои двери в Жодино!» — говорится в сообщении.
Во время торжественного открытия магазина генеральный директор БелАЗА Сергей Лесин обратил внимание на то, что данное событие — это не просто появление нового магазина, а старт амбициозного проекта, касающегося продвижения продукции предприятия.
В пресс-службе отметили, что в новом магазине можно найти новый мерч. Кроме того, в продаже представлена широкая линейка одежды. Это и футболки, и байки, и спортивные костюмы. Также в продаже есть магниты и чемоданы.
«Специально для наших юных поклонников подготовлена своя коллекция стильной и удобной одежды», — отметили в сообщении.
Ранее БелАЗ выпустил кожаные ботинки за 120 рублей, похожие на популярные тимберленды.
Мы писали, что ажиотажный спрос на рабочие ботинки БелАЗ за 120,93 рубля возник в Беларуси.
Кстати, мастер по пошиву и ремонту обуви честно оценил ботинки БелАЗ — белорусский аналог Timberland за 120 рублей.