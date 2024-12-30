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БелАЗ открыл первый фирменный магазин одежды и обуви а-ля Timberland

Первый фирменный магазин одежды и обуви а-ля Timberland от БелАЗ появился в Жодино.

Источник: Комсомольская правда

БелАЗ открыл первый фирменный магазин одежды и обуви а-ля Timberland. Подробности сообщили в пресс-службе предприятия.

«Первый в Беларуси BELAZ SHOP распахнул свои двери в Жодино!» — говорится в сообщении.

Во время торжественного открытия магазина генеральный директор БелАЗА Сергей Лесин обратил внимание на то, что данное событие — это не просто появление нового магазина, а старт амбициозного проекта, касающегося продвижения продукции предприятия.

В пресс-службе отметили, что в новом магазине можно найти новый мерч. Кроме того, в продаже представлена широкая линейка одежды. Это и футболки, и байки, и спортивные костюмы. Также в продаже есть магниты и чемоданы.

«Специально для наших юных поклонников подготовлена своя коллекция стильной и удобной одежды», — отметили в сообщении.

Ранее БелАЗ выпустил кожаные ботинки за 120 рублей, похожие на популярные тимберленды.

Мы писали, что ажиотажный спрос на рабочие ботинки БелАЗ за 120,93 рубля возник в Беларуси.

Кстати, мастер по пошиву и ремонту обуви честно оценил ботинки БелАЗ — белорусский аналог Timberland за 120 рублей.