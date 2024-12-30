64-летнего жителя Стерлитамака не могут отыскать уже две недели

В Башкирии разыскивают 60-летнего Рифа Гилязутдинова из Стерлитамака. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 16 декабря. Приметы пропавшего: его рост — 172 сантиметра, у него среднее телосложение, седые с волосы и зелено-карие глаза. Была одета синюю рубашку в клетку, синие джинсы, коричневые тапочки и черную шапку.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.