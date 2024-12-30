Три человека заболели гриппом в Иркутской области за неделю

Показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Иркутской области остаются ниже эпидемического порога на 49%. Об этом КП-Иркутск сообщили в Роспотребнадзоре региона.
Так за прошедшую неделю, с 23 по 29 декабря 2024, ОРВИ подтвердилось у 13 852 человек, а это, кстати, меньше, чем неделей ранее (с 16 по 22 декабря — 16 615 человек).
— Гриппом в это время заболели три сибиряка. Всего с начала эпидемического сезона зарегистрировано 36 случаев гриппа, — уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Врачи напомнили о простых, но эффективных мерах профилактики. Советуют чаще мыть руки, проветривать помещения, проводить влажную уборку, носить маску в общественных местах и вести здоровый образ жизни.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет рейсом Южно-Сахалинск-Новосибирск вынужденно приземлился в Братске из-за смерти пассажира.