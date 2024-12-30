Хабаровчан в новогодние праздники приглашают на площадь Ленина

Напомним, что новогодний городок на площади имени Ленина в Хабаровске уже открыт. Здесь установлены более 20 арт-объектов: новые и уже полюбившиеся «Гора мандаринов», «Подарки», «Шишки» и «Хлопушки». Для любителей зимних забав оборудовано три горки, две из которых с классическими двумя выкатами по 25 метров, третья уникальная горка с четырьмя выкатами, а также восемь ледяных чаш.