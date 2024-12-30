Хабаровчан в новогодние праздники приглашают на площадь Ленина

Насыщенную на события развлекательную программу подготовили для жителей и гостей Хабаровска в дни новогодних каникул на площади имени Ленина в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», различные мероприятия стартуют в ночь с 31 декабря и продлятся вплоть до 12 января следующего года.
По информации пресс-службы комитета по делам молодёжи правительства региона, с 1 по 8 января на главной площади краевой столицы будет проходить парад сказочных персонажей. Утром 6 января состоятся «Веселые старты», днем 8 января хабаровчан приглашают на физкультурно-развлекательную активность «Рождественские забавы».
Кроме того, 9 января запланированы спортивные эстафеты школы олимпийского резерва «Ерофей» и мастер-класс по технике владения клюшкой. Также до 12 января продолжится краевой фестиваль-ярмарка «Амурфест. Зима», где молодые предприниматели края представят свою продукцию — сувениры, подарки, выпечку, согревающие напитки.
Напомним, что новогодний городок на площади имени Ленина в Хабаровске уже открыт. Здесь установлены более 20 арт-объектов: новые и уже полюбившиеся «Гора мандаринов», «Подарки», «Шишки» и «Хлопушки». Для любителей зимних забав оборудовано три горки, две из которых с классическими двумя выкатами по 25 метров, третья уникальная горка с четырьмя выкатами, а также восемь ледяных чаш.