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Пешеходов Хабаровского края призывают проявлять бдительность и осторожность на дорогах

Госавтоинспекция Хабаровского края призывает всех быть внимательными и ответственными на дорогах.

Особое внимание следует уделить переходу проезжей части: обязательно пропускайте транспорт и переходите улицу только на разрешающий сигнал светофора.

Уважаемые родители, важно обучать детей правилам дорожного движения с самого раннего возраста. Объясните им, что переходить дорогу нужно только в специально отведённых местах, и расскажите о важности использования световозвращающих элементов на одежде. Будьте для своих детей примером правильного поведения на дороге.

Соблюдение правил дорожного движения — это основа безопасности для всех участников дорожного движения.

ГИБДД