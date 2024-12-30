Пешеходов Хабаровского края призывают проявлять бдительность и осторожность на дорогах

Особое внимание следует уделить переходу проезжей части: обязательно пропускайте транспорт и переходите улицу только на разрешающий сигнал светофора.
Уважаемые родители, важно обучать детей правилам дорожного движения с самого раннего возраста. Объясните им, что переходить дорогу нужно только в специально отведённых местах, и расскажите о важности использования световозвращающих элементов на одежде. Будьте для своих детей примером правильного поведения на дороге.
Соблюдение правил дорожного движения — это основа безопасности для всех участников дорожного движения.