Пешеходов Хабаровского края призывают проявлять бдительность и осторожность на дорогах

Уважаемые родители, важно обучать детей правилам дорожного движения с самого раннего возраста. Объясните им, что переходить дорогу нужно только в специально отведённых местах, и расскажите о важности использования световозвращающих элементов на одежде. Будьте для своих детей примером правильного поведения на дороге.