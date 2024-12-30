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Редкий медоед запечатлен в Устюртском заповеднике

Уникальный снимок редкого хищника стал новым вкладом в изучение биоразнообразия Казахстана, сообщает El.kz со ссылкой на Телеграм-канал qazaqormany.

Источник: Телеграм-канал qazaqormany

Сотрудник Устюртского государственного природного заповедника А. Пулатов сделал уникальный кадр медоеда (Mellivora capensis), редкого хищника, встречающегося лишь на ограниченной территории Казахстана.

Медоед предпочитает обитать на Южном и Юго-Западном Устюрте, выбирая глубокие ущелья, карстовые образования, овраги и участки с разнообразной растительностью, включая саксаульники, боялыч и карагану. Этот хищник ведет преимущественно ночной образ жизни, однако зимой его можно заметить и днем. Медоеды размножаются раз в год, а в холодное время способны впадать в кратковременную спячку.

Такие наблюдения являются ценным источником знаний о редких видах, обитающих на территории заповедника. Устюртский заповедник играет важную роль в сохранении природного разнообразия Казахстана, раскрывая новые факты о жизни уникальных представителей фауны.