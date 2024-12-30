Редкий медоед запечатлен в Устюртском заповеднике

Медоед предпочитает обитать на Южном и Юго-Западном Устюрте, выбирая глубокие ущелья, карстовые образования, овраги и участки с разнообразной растительностью, включая саксаульники, боялыч и карагану. Этот хищник ведет преимущественно ночной образ жизни, однако зимой его можно заметить и днем. Медоеды размножаются раз в год, а в холодное время способны впадать в кратковременную спячку.