Редкий медоед запечатлен в Устюртском заповеднике

Сотрудник Устюртского государственного природного заповедника А. Пулатов сделал уникальный кадр медоеда (Mellivora capensis), редкого хищника, встречающегося лишь на ограниченной территории Казахстана.
Медоед предпочитает обитать на Южном и Юго-Западном Устюрте, выбирая глубокие ущелья, карстовые образования, овраги и участки с разнообразной растительностью, включая саксаульники, боялыч и карагану. Этот хищник ведет преимущественно ночной образ жизни, однако зимой его можно заметить и днем. Медоеды размножаются раз в год, а в холодное время способны впадать в кратковременную спячку.
Такие наблюдения являются ценным источником знаний о редких видах, обитающих на территории заповедника. Устюртский заповедник играет важную роль в сохранении природного разнообразия Казахстана, раскрывая новые факты о жизни уникальных представителей фауны.