В центре Челябинска установили две нарядные ёлки

Тут и там гирлянды превращают город в уютную сказку, но ещё одним неочевидным украшением становятся новые автобусы, троллейбусы и трамваи. Современный транспорт тоже сияет в огнях гирлянд и радует взгляд. В этом году автопарки пополнились сотнями новых машин. В естественной среде обитания их запечатлел фотокорреспондент «Пчелы».