В центре Челябинска установили две нарядные ёлки

Две нарядные ёлки Челябинску подарил Сбербанк. Теперь гости и жители регионального центра могут сделать запоминающиеся фото на фоне новогодних объектов.
Традиционно каждый год Челябинск преображается, улицы и площади города наполняются атмосферой праздника, а яркие огни и украшения создают особое настроение для жителей и гостей. Ёлки сверкают гирляндами, а витрины магазинов украшены новогодними декорациями и привлекают внимание прохожих. Особенно впечатляют новогодние инсталляции, которые появляются в парках и на главных проспектах.
Тут и там гирлянды превращают город в уютную сказку, но ещё одним неочевидным украшением становятся новые автобусы, троллейбусы и трамваи. Современный транспорт тоже сияет в огнях гирлянд и радует взгляд. В этом году автопарки пополнились сотнями новых машин. В естественной среде обитания их запечатлел фотокорреспондент «Пчелы».
А на площади Революции развернулось настоящее новогоднее чудо, где каждый элемент пронизан духом приключений — там открыли долгожданный ледовый городок «Остров сокровищ».