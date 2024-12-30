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В центре Челябинска установили две нарядные ёлки

Центр Челябинска украсили две сверкающие ёлки. Их установили у входа в парк имени Юрия Гагарина и в Саду камней на набережной реки Миасс. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в понедельник, 30 декабря.

Источник: пресс-служба администрации Челябинска

Две нарядные ёлки Челябинску подарил Сбербанк. Теперь гости и жители регионального центра могут сделать запоминающиеся фото на фоне новогодних объектов.

Традиционно каждый год Челябинск преображается, улицы и площади города наполняются атмосферой праздника, а яркие огни и украшения создают особое настроение для жителей и гостей. Ёлки сверкают гирляндами, а витрины магазинов украшены новогодними декорациями и привлекают внимание прохожих. Особенно впечатляют новогодние инсталляции, которые появляются в парках и на главных проспектах.

Тут и там гирлянды превращают город в уютную сказку, но ещё одним неочевидным украшением становятся новые автобусы, троллейбусы и трамваи. Современный транспорт тоже сияет в огнях гирлянд и радует взгляд. В этом году автопарки пополнились сотнями новых машин. В естественной среде обитания их запечатлел фотокорреспондент «Пчелы».

А на площади Революции развернулось настоящее новогоднее чудо, где каждый элемент пронизан духом приключений — там открыли долгожданный ледовый городок «Остров сокровищ».