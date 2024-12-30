На Солнце произошли две мощнейшие вспышки

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Две вспышки высочайшего класса произошли на Солнце в понедельник, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«30 декабря в 07:14 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3936 (N10W46) зарегистрирована вспышка X1.5 продолжительностью 37 минут. в 07:32 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3932 (S18W50) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 5 минут», — говорится в сообщении.
Кроме того, на Солнце произошло еще шесть вспышек класса М.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.