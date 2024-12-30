Yonhap: проблемы с шасси возникли еще у одного Boeing 737 Jeju Air

В авиапарке компании Jeju Air 41 самолет, из них было 39 — Boeing B737−800, однако утром 29 декабря в аэропорту в Муане потерпел крушение один из них. Самолет не выпустил шасси и «на брюхе» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего врезался в бетонное заграждение. Произошел взрыв, начался пожар, из 181 человека на борту выжили лишь двое. По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ системы шасси из-за столкновения со стаей птиц.