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Лукашенко сказал строить метро в Минске в два раза быстрее: «Катастрофически медленно»

Лукашенко сказал строить метро в Минске в два раза быстрее.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время открытия трех новых станций Зеленолужской линии метро 30 декабря сказал строить метро в Минске в два раза быстрее, пишет БелТА.

Глава государства обратил внимание на то, что вроде все хорошо, однако медленно.

Катастрофически медленно. Надо быстрее — в два раза, — цитирует президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Минске нужно делать настоящее и хорошее метро.

Мы писали, что восемь эскалаторов установили на новой станции «Аэродромная» Зеленолужской линии минского метро: «Будет очень большой поток людей».

Тем временем новая парковка появится у метро «Слуцкий Гостинец», а паркинг по пр. Дзержинского.

Ранее мы писали, что пассажиры с петардами, фейерверками и салютами не смогут войти в минское метро.

Кстати, мы узнали программу Нового года 2025 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.