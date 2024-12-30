Стоимость проезда на двух хабаровских маршрутах изменится в январе 2025 года

В Хабаровском крае ожидается повышение стоимости проезда на некоторых автобусных маршрутах. Об этом сообщили индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки. Изменения вступят в силу в январе 2025 года. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С 19 января проезд на маршруте № 58−1 будет стоить 50 рублей. На маршруте № 68−1 с 27 января стоимость проезда увеличится до 55 рублей.
Управление промышленности, транспорта и связи Хабаровского края напомнило, что повышение цен производится в рамках действующего порядка, утвержденного постановлением краевого правительства, и относится к маршрутам с нерегулируемыми тарифами.