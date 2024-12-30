Стоимость проезда на двух хабаровских маршрутах изменится в январе 2025 года

В Хабаровском крае ожидается повышение стоимости проезда на некоторых автобусных маршрутах. Об этом сообщили индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки. Изменения вступят в силу в январе 2025 года. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.