Какой будет погода в Казахстане в первые дни января

«1−2 января сильный порывистый ветер, на западе, юго-западе, в южных, юго-восточных регионах республики — осадки (дождь, снег), гололед. 31 декабря в горных районах юга, юго-востока страны прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидается усиление ветра, туман. На большей части страны ожидается повышение температуры воздуха: ночью на западе — до −5 мороза…+5 тепла, днем — до −3 мороза …+10 тепла, на северо-западе, севере, в центре, востоке ночью — до −2…-13 мороза, днем — до −7 мороза …+2 тепла. На востоке ночью и днем — до 0 …-8 мороза, на юге, юго-востоке резких изменений в температурном фоне не ожидается», — сказано в сообщении.