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Гаишники за день задержали в Башкирии почти семь десятков пьяных водителей

В Башкирии за сутки поймали 68 пьяных водителей.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за сутки задержали почти семь десятков нетрезвых водителей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Вчера инспекторы в рамках операции «Трезвый водитель» отстранили от управления транспортом 68 нетрезвых водителей. Четверых из них застали пьяными за рулем не в первый раз.

О грубых нарушениях ПДД, как напомнил Севастьянов, можно сообщить по телефону горячей линии МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92, а также через мессенджер Telegram по адресу @GIBDDRB_02bot.

— Возможно, именно ваш звонок спасет жизнь не только самого водителя, но и других участников дорожного движения, — заявил глава ГАИ республики.

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