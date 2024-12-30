Крупная авария оставила без воды жителей Приморья

Во время недавнего инвестиционного послания губернатор Приморья Олег Кожемяко озвучил, что износ сетевого хозяйства в крае достигает 60%. Протяженность сетей тепло-водоснабжения и водоотведения в регионе составляет более 9,5 тысяч километров.