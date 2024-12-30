Крупная авария оставила без воды жителей Приморья

Коммунальная авария оставила без водоснабжения жителей многоквартирных домов и частного в приморском Дальнереченске. Организован подвоз воды. Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения, сообщает ИА PrimaMedia.
«Днем 29 декабря 2024 года в результате порыва на сети водоснабжения без коммунального ресурса остались жители 18 многоквартирных домов и 5 частных домовладений города Дальнереченска», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале прокуратуры Приморья.
Населению организован подвоз воды.
Фактическое восстановление водоснабжения поставлено на контроль надзорного ведомства. Место аварийно-восстановительных работ посетила заместитель межрайонного прокурора Екатерина Попкова. По результатам проверки надзорное ведомство примет исчерпывающий комплекс мер реагирования, с решением вопроса об административной ответственности виновных в нарушении нормативного уровня обеспечения коммунальным ресурсом.
Во время недавнего инвестиционного послания губернатор Приморья Олег Кожемяко озвучил, что износ сетевого хозяйства в крае достигает 60%. Протяженность сетей тепло-водоснабжения и водоотведения в регионе составляет более 9,5 тысяч километров.