Президент Беларуси Александр Лукашенко во время открытия трех новых станций Зеленолужской линии метро 30 декабря предупредил застройщиков жилья в Минске, сообщает БелТА.
Сообщается, что новый участок минского метро проходит через жилой комплекс «Минск-Мир». Ранее президент Беларуси со ссылкой на обращения минчан высказывал претензии к застройщику. Глава государства 30 декабря спросил, как сейчас обстоят дела со строительством жилья в указанном микрорайоне.
Мэр Минска Владимир Кухарев заметил, что было построено уже 123 дома и в работе находятся еще 27. Он добавил, что застройщик за свой счет строит школу, а также финансовый центр.
— То есть они выполняют все? — спросил глава государства.
Александр Лукашенко напомнил про жалобы людей на качество построенного жилья. Кроме того, Комитет государственного контроля объекты проверил и обнаружил большое количество нарушений. После этого застройщик заплатил крупные штрафы.
— Спрос должен быть со всех железный. Главное — это люди. «Дана» не «Дана» — не важно. Дом построил — должно быть качественно. Не качественно — переделывай, — заявил президент Беларуси.
Ранее премьер-министр Роман Головченко сказал про строительство 45 тысяч квартир и домов в 2025 в Беларуси.
Тем временем власти сказали, что будет с долгостроем на улице Володарского в Минске.
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