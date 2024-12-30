Хабаровчане рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь (опрос)

— Раздражают салюты — очень опасные эти штуки, особенно во дворах. У кого маленькие дети, наверняка, тоже не рады, что всю ночь бахает за окном. А у нас собака жутко реагирует на грохот. Поэтому уезжаем на Новый год за город, где тихо, спокойно. Еды много не готовим, телевизор можно выключить.