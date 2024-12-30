Хабаровчане рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь (опрос)

Хабаровчане отметят Новый 2025 год. Полные столы, крики «Ура» под звон бокалов, музыка, танцы и гулянья. И, конечно же, зрелищные фейерверки в каждом районе. Пока одни развлекаются и ходят по гостям, другие ждут, когда все это новогоднее закончится.
Согласно исследованию SuperJob, в котором участвовали 1600 человек, в новогоднюю ночь каждого пятого россиянина раздражают постоянные фейерверки. Каждого одиннадцатого — однотипные телевизионные программы.
Для 22% россиян на первом месте среди раздражающих факторов — шум фейерверков и петард. Эта проблема более характерна для женщин (26%), чем для мужчин (19%). 9% опрошенных отметили, что их не устраивает однообразие телевизионного эфира и избыток рекламы в новогоднюю ночь. Мужчины чаще женщин недовольны этим (12% и 5% соответственно).
8% участников опроса сообщили, что их беспокоит большое количество людей в нетрезвом состоянии в праздничную ночь. А 3% выразили неодобрение самого празднования Нового года.
Кроме того, 2% россиян жалуются на излишества в еде, приводящие к перееданию, и столько же — на недосыпание.
Есть и ответ от одного опрошенного — мужчина сообщил, что страдает от чувства одиночества в этот период. Среди других вызывающих раздражение факторов респонденты отметили загруженные телефонные сети, высокие тарифы на такси и плохие погодные условия, включая отсутствие снега.
Тем не менее, треть опрошенных признались, что их ничто не раздражает в Новый год, и они наслаждаются праздничной атмосферой.
А как же смотрят на шумные гулянья в новогоднюю ночь хабаровчане?
Юлия, 38 лет.
— Лично меня раздражает бесконечная череда новогодних шоу. Много суеты, а хочется тепла, любви и спокойствия. Зажечь свечи, елку и с любимыми людьми провести действительно теплый вечер за доверительным общением.
Андрей, 39 лет.
— Меня не устраивают заоблачные цены на такси. А еще бесконечные очереди в гипермаркетах. Куда столько набирать продуктов, если можно было в течение недели все купить в ближайших магазинах?
Людмила, 79 лет.
— Я очень не люблю салюты, даже боюсь их. Кажется, что следующий залп — и искра залетит в окно. Какой-то страх перед запуском пиротехники, а так пусть люди гуляют.
Елена, 41 год.
— Наверное, мороз на улице. Ведь так хочется подольше погулять, пообщаться и продлить праздник до рассвета. В прошлом году встречали у друзей в Находке, вот тут кайфанули, легкий холодок не колет, не будоражит.
Галина, 47 лет.
— Раздражают салюты — очень опасные эти штуки, особенно во дворах. У кого маленькие дети, наверняка, тоже не рады, что всю ночь бахает за окном. А у нас собака жутко реагирует на грохот. Поэтому уезжаем на Новый год за город, где тихо, спокойно. Еды много не готовим, телевизор можно выключить.
Валентина, 37 лет.
— Я даже не знаю, меня особенно ничего не раздражает, ранее чуть злилась на шум петард за окном. А сейчас учусь принимать людей со смирением, не гневаясь. Мою мать, например, эти салюты и в частном секторе очень раздражают, шум и грохот до утра.
Телевизор я не смотрю, меня раздражают немного эти зверушки и зайчики в тематических группах особенно, но я стараюсь не смотреть, чтобы не будить в себе нервы.
Ольга, 34 года.
— Раздражают повышение цен и очереди, и что отключают часто свет. Мужа раздражает, если все спокойно и слишком тихо.