Музей Арсеньева поставил новый рекорд: в 2024 году его посетило 264 тысячи человек

Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева подводит итоги уходящего года. В 2024 году его филиалы приняли рекордное количество гостей, сообщает ИА PrimaMedia.
«По предварительным данным, на событиях, проходящих в Музея Арсеньева, в том числе и в его филиалах, побывало больше 264 тысячи человек. Из них на фортах и батареях Владивостокской крепости — почти 87 тысяч», — поделилась пресс-служба музея в его Telegram-канале (18+).
Для сравнения в 2023 году музей Арсеньева посетили 227 тысяч человек, около 70 тысяч взрослых и детей познакомились с крепостными объектами.
В текущем году музей-заповедник посетили не только жители Дальнего Востока, но и представители Москвы, Санкт-Петербурга, Забайкальского края, а также Нижегородской, Самарской, Свердловской, Саратовской, Тульской, Ростовской, Томской, Тамбовской, Воронежской, Красноярской областей и ряда других регионов. Среди гостей были и иностранные граждане.
«Увеличение количества посетителей самого разного возраста ценно для нас. Это означает, что в обществе растёт интерес к истории в целом, к музею, как месту, где эта история бережно хранится», — отмечают в музее.
В настоящее время музей включает четыре площадки во Владивостоке, большой музей под открытым небом — Владивостокскую крепость — и еще пять филиалов в городах и селах Приморского края. В 2025 году он отметит свое 135-летие.
В декабре директору Музея Арсеньева Виктору Шалаю вручили знак отличия министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики «За заслуги в развитии Дальнего Востока». Учрежденная в июле 2021 года ведомственная награда вручается гражданам, внесшим значительный вклад в развитие региона в самых разных отраслях. Директор музея стал третьим приморцем, получивший знак отличия Минвостокразвития. Ранее его вручили губернатору Олегу Кожемяко и почетному гражданину Владивостока Валерию Тарабарову.
Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева основан в 1884 году как музей Общества изучения Амурского края. Открыт для посетителей 30 сентября 1890 года. 4 сентября 1945 года музею было присвоено имя русского путешественника, географа, этнографа, исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева. 25 ноября 1985 года Приморский краевой краеведческий музей был реорганизован в Приморский государственный объединённый музей имени В. К. Арсеньева.
В декабре 2019 года Приморский музей получил федеральный статус и был переименован в Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. 22 апреля 2022 года в рамках изначально заложенной концепции «Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева» и Музей-заповедник «Владивостокская крепость» были объединены в «Государственный объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева».