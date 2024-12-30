Музей Арсеньева поставил новый рекорд: в 2024 году его посетило 264 тысячи человек

«По предварительным данным, на событиях, проходящих в Музея Арсеньева, в том числе и в его филиалах, побывало больше 264 тысячи человек. Из них на фортах и батареях Владивостокской крепости — почти 87 тысяч», — поделилась пресс-служба музея в его Telegram-канале (18+).