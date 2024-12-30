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Лукашенко сказал при строительстве метро «не загонять под землю дворцы»

Лукашенко сказал, что не нужно делать при строительстве метро в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 декабря, в понедельник, во время открытия трех новых станций Зеленолужской линии метро сказал при строительстве метро «не загонять под землю дворцы», передает БелТА.

— Не надо под землю загонять дворцы, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.

По словам президента Беларуси, лучше сделать попроще, но побольше станции.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал строить метро в Минске в два раза быстрее: «Катастрофически медленно».

Также глава государства предупредил застройщиков жилья в Минске: «Дана» не «Дана» — не важно".

Мы писали, что восемь эскалаторов установили на новой станции «Аэродромная» Зеленолужской линии минского метро: «Будет очень большой поток людей».

Тем временем новая парковка появится у метро «Слуцкий Гостинец», а паркинг по пр. Дзержинского.

Кстати, пассажиры с петардами, фейерверками и салютами не смогут войти в минское метро.