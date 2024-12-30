Лукашенко сказал при строительстве метро «не загонять под землю дворцы»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 декабря, в понедельник, во время открытия трех новых станций Зеленолужской линии метро сказал при строительстве метро «не загонять под землю дворцы», передает БелТА.
— Не надо под землю загонять дворцы, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.
По словам президента Беларуси, лучше сделать попроще, но побольше станции.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал строить метро в Минске в два раза быстрее: «Катастрофически медленно».
Также глава государства предупредил застройщиков жилья в Минске: «Дана» не «Дана» — не важно".
Мы писали, что восемь эскалаторов установили на новой станции «Аэродромная» Зеленолужской линии минского метро: «Будет очень большой поток людей».
Тем временем новая парковка появится у метро «Слуцкий Гостинец», а паркинг по пр. Дзержинского.
Кстати, пассажиры с петардами, фейерверками и салютами не смогут войти в минское метро.