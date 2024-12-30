Израильская авиакомпания El Al приостановила полеты в Москву до конца марта

Помимо El Al решение о приостановке рейсов в российские города приняли Flydubai, Qazaq Air и непосредственно Azerbaijan Airlines. Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне заявил, что самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение «вследствие обстрела с земли», а также выразил сожаление в связи с тем, что российская сторона хотела «замять вопрос» о причинах крушения.