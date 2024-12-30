Лукашенко сказал о строительстве наземного метро к городам-спутникам Минска

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 декабря 2024 года во время открытия трех новых станций Зеленолужской линии метро сказал о строительстве наземного метро в городам-спутникам Минска, пишет БелТА.
Лукашенко акцентировал внимание на том, что застраивать Минск, как это делают другие города, а также расширять-расширять город за кольцевую дорогу, не будут — «задохнется Минск».
— Как я говорил, минчанам противно будет жить в этом городе. Поэтому принято решение, что мы будем строить города-спутники.
Глава государства напомнил, что речь идет про такие города-спутник как Смолевичи, Дзержинск, Логойск. Он уточнил, что их необходимо соединить скоростными трассами.
— Поэтому будем планировать и присматриваться к тому, чтобы построить метро наземное (не под землей). Кто это будет делать? Вы это будете делать, — заметил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал строить метро в Минске в два раза быстрее: «Катастрофически медленно».
Кроме того, Лукашенко сказал при строительстве метро «не загонять под землю дворцы».
Также глава государства предупредил застройщиков жилья в Минске: «Дана» не «Дана» — не важно".
Тем временем президент сказал ввести в Беларуси справедливую формулу вместо сдерживания и регулирования цен.