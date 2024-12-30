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Константин Гаврилов из Тайшета погиб в зоне СВО

Мужчина погиб 12 декабря при выполнении боевого задания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Константин Гаврилов из Тайшета героически погиб «за ленточкой» во время выполнения боевого задания. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.

— Мужчина окончил школу № 5, затем поступил в Тайшетский промышленно-технологический техникум. Выучился на сварщика, работал на алюминиевом заводе, — уточнили в пресс-службе администрации.

В зону СВО 29-летний Константин отправился добровольцем, погиб 12 декабря 2024. Дома его ждали бабушка и сестра. Прощание с героем состоялось сегодня, 30 декабря.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что защитник Отечества Дмитрий Зайцев из Тулуна погиб во время проведения спецоперации. Военнослужащего не стало 14 ноября. Мужчина проявил храбрость и смелость при выполнении боевого задания.