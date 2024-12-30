Константин Гаврилов из Тайшета погиб в зоне СВО

Константин Гаврилов из Тайшета героически погиб «за ленточкой» во время выполнения боевого задания. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.
— Мужчина окончил школу № 5, затем поступил в Тайшетский промышленно-технологический техникум. Выучился на сварщика, работал на алюминиевом заводе, — уточнили в пресс-службе администрации.
В зону СВО 29-летний Константин отправился добровольцем, погиб 12 декабря 2024. Дома его ждали бабушка и сестра. Прощание с героем состоялось сегодня, 30 декабря.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что защитник Отечества Дмитрий Зайцев из Тулуна погиб во время проведения спецоперации. Военнослужащего не стало 14 ноября. Мужчина проявил храбрость и смелость при выполнении боевого задания.