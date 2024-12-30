Хабиров утвердил закон о субсидиях частным детским садам в Башкирии

Согласно данным Министерства образования и науки Башкирии, в республике детские сады посещают около 208,9 тысячи детей. Из них порядка 5,8 тысячи ходят в частные учреждения. В республике 59 юрлиц, которые имеют соответствующую лицензию и имеют право получать от государства субсидию. Ее размер различается по муниципалитетам и в среднем по республике составляет порядка 116 тысяч рублей на одного ребенка в год.