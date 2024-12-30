Хабиров утвердил закон о субсидиях частным детским садам в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о компенсации затрат частным детским садам. Об этом рассказала пресс-служба парламента республики.
Принятый недавно закон изменил порядок финансирования учреждений из средств региональной казны. На основании заявок муниципалитетов местным бюджетам каждый год выделяют субвенции. Сумму рассчитывают на 12 месяцев вперед по определенной методике, которая теперь изменилась, ее приблизили к расчету финансирования по муниципальным детсадам.
— Это справедливо: качество дошкольного образования не должно зависеть от формы собственности образовательного учреждения, — считает председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев.
Согласно данным Министерства образования и науки Башкирии, в республике детские сады посещают около 208,9 тысячи детей. Из них порядка 5,8 тысячи ходят в частные учреждения. В республике 59 юрлиц, которые имеют соответствующую лицензию и имеют право получать от государства субсидию. Ее размер различается по муниципалитетам и в среднем по республике составляет порядка 116 тысяч рублей на одного ребенка в год.
Субсидией, согласно закону, можно покрыть расходы на зарплаты, покупку учебных пособий, игр, игрушек, то есть, те траты, которые идет непосредственно на воспитание и обучение детей.
— Расходы на содержание здания и оплату коммунальных услуг за счет бюджетных денег предприниматели финансировать не могут, — отметил спикер парламента Башкирии.
В парламенте отмечают, что расходы на реализацию закона учтены в рамках бюджета республики на следующий год и на плановый период 2026-го и 2027-го.
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