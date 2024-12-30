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В новогоднюю ночь в Челябинской области пойдёт снег

Метеорологи рассказали, какой будет погода в Челябинской области в Новый год.

Сейчас в Ричмонде: +12° 5 м/с 94% 750 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области 31 декабря возможны снегопады и слабые метели. Ветер будет дуть с порывами до 17 метров в секунду, а температура воздух днем составит −6, −1 градус.

В ночь на 1 января снег продолжится. Сильнее всего он будет в горах. Сильного холода не будет: температура опустится до −9, −4 градусов.

В первый день 2025 года воздух прогреется до −6 ,-1 градуса. Ветер подует с порывами до 18 метров в секунду. Как предупредили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных районах 1 января возможны метели, а на дорогах образуются гололедица и снежные заносы.