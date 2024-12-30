В новогоднюю ночь в Челябинской области пойдёт снег

В первый день 2025 года воздух прогреется до −6 ,-1 градуса. Ветер подует с порывами до 18 метров в секунду. Как предупредили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных районах 1 января возможны метели, а на дорогах образуются гололедица и снежные заносы.