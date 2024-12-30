В Татарстане выявили массовые нарушения безопасности в новогодних городках

Проблемы были отмечены при открытии праздничных городков в Казани, Нижнекамске, Менделеевске, Камско-Устьинском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Тюлячинском и Новошешминском районах. В большинстве случаев меры по обеспечению безопасности периметра были выполнены не на должном уровне. Были обнаружены участки, через которые можно пройти без прохождения досмотра. В ряде случаев отсутствовали необходимые бетонные блоки или грузовые автомобили для ограждения, а сотрудники охранных компаний не проводили проверок.