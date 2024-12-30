Мингорисполком назвал маршрут четвертой линии минского метро

Кухарев добавил, что четвертую линию метро Минска планируют с учетом строящегося микрорайона Северный берег, а также микрорайонов, где на данный момент проживают более 800 тысяч минчан — Фрунзенского и Московского. Также Кухарев сказал, когда начнут строительство четвертой ветки подземки.