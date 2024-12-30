Мингорисполком назвал маршрут четвертой линии минского метро

В Минске началось проектирование четвертой линии метро, сообщает БелТА.
О четвертой линии минского метрополитена президенту Беларуси Александру Лукашенко рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
Мэр Минска объяснил, что четвертая ветка станет кольцевой линией метро. Ее протяженность составит 25 километров, и на данный момент в генплане учтены 17 станций.
Кухарев добавил, что четвертую линию метро Минска планируют с учетом строящегося микрорайона Северный берег, а также микрорайонов, где на данный момент проживают более 800 тысяч минчан — Фрунзенского и Московского. Также Кухарев сказал, когда начнут строительство четвертой ветки подземки.
— После завершения «Парка Дружбы народов» (строящейся станция третьей линии метро. — Ред.) будем начинать с этой стороны, — прокомментировал мэр белорусской столицы.
При этом Александр Лукашенко сказал строить метро в Минске в два раза быстрее: «Катастрофически медленно».
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