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Мингорисполком назвал маршрут четвертой линии минского метро

Проектирование четвертой линии метро началось в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске началось проектирование четвертой линии метро, сообщает БелТА.

О четвертой линии минского метрополитена президенту Беларуси Александру Лукашенко рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Мэр Минска объяснил, что четвертая ветка станет кольцевой линией метро. Ее протяженность составит 25 километров, и на данный момент в генплане учтены 17 станций.

Кухарев добавил, что четвертую линию метро Минска планируют с учетом строящегося микрорайона Северный берег, а также микрорайонов, где на данный момент проживают более 800 тысяч минчан — Фрунзенского и Московского. Также Кухарев сказал, когда начнут строительство четвертой ветки подземки.

— После завершения «Парка Дружбы народов» (строящейся станция третьей линии метро. — Ред.) будем начинать с этой стороны, — прокомментировал мэр белорусской столицы.

При этом Александр Лукашенко сказал строить метро в Минске в два раза быстрее: «Катастрофически медленно».

Ранее мы писали, что минский метрополитен изменил график движения поездов в новогоднюю ночь 2025.