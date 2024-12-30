Мощная магнитная буря обрушится на Землю в новогоднюю ночь — что ждать белорусам. Подробности опубликованы на официальном сайте российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Ученые предполагают, что выбросы массы после случившейся вспышки на Солнце 29 декабря достигнут Земли и вызовут умеренные магнитные бури с 31 декабря на 1 января. Отмечается, что магнитная буря может оказаться довольно сильной. Речь идет про уровень G2 — G3 по пятибалльной шкале.
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