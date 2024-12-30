Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощная магнитная буря обрушится на Землю в новогоднюю ночь — что ждать белорусам

Ученые предупредили о сильной магнитной буре с 31 декабря на 1 января — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Мощная магнитная буря обрушится на Землю в новогоднюю ночь — что ждать белорусам. Подробности опубликованы на официальном сайте российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Ученые предполагают, что выбросы массы после случившейся вспышки на Солнце 29 декабря достигнут Земли и вызовут умеренные магнитные бури с 31 декабря на 1 января. Отмечается, что магнитная буря может оказаться довольно сильной. Речь идет про уровень G2 — G3 по пятибалльной шкале.

Тем временем премьер-министр Беларуси Головченко озвучил «индекс Оливье» в 2024-м — любимый новогодний салат за год подешевел.

Кстати, мы узнали программу Нового года 2025 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.

А еще мы писали, что бумажная водительская медсправка для ГАИ отменена в Минске.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким будет январь 2025 года в Беларуси: «Январь ожидается снежным, в среднем от 3 до 8 дней с метелью».