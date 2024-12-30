Жителей Красноярского края предупредили о фальшивых фейерверках

В полиции Красноярского края рассказали об увеличении случаев завоза фальсифицированной пиротехники, так популярной в праздничное время. Речь идет о фейерверках и петардах. По данным ведомства, непроверенная продукция может содержать детонирующие вещества, которые могут нанести серьезный ущерб.
В полиции просят лучше вообще отказаться от пиротехники, особенно петард терочного типа, а если праздничного салюта все-таки хочется — позаботиться о дополнительной безопасности. Отметим, что пиротехническую продукцию нужно покупать в проверенных местах, и обязательно удостовериться в наличии разрешительных документов на товар.
Также напомним, что фейерверки ни в коем случае нельзя запускать из рук, рядом не должно быть деревьев и зданий, а при запуске новогодних огоньков лучше отойти на безопасное расстояние.