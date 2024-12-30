Где запустят салют на Новый год в Астане

Как сообщается, фейерверки будут запущены с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту «Атырау». На каждой локации будет произведено порядка 2,5 тыс. выстрелов. Кроме того, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в трех локациях города пройдут праздничные мероприятия.