Где запустят салют на Новый год в Астане

В Астане 31 декабря в 00.00 часов запустят праздничный новогодний салют, организованный за счет спонсорских средств, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Как сообщается, фейерверки будут запущены с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту «Атырау». На каждой локации будет произведено порядка 2,5 тыс. выстрелов. Кроме того, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в трех локациях города пройдут праздничные мероприятия.
31 декабря с 21:00 до 02:00 на городской площади столицы, на территории монумента «Қазақ елі» и площадке ЭКСПО пройдут новогодние праздничные концерты для жителей и гостей города с участием звезд казахстанской эстрады и творческих коллективов.
Новогодняя дневная праздничная программа также состоится на территории Дворца школьников по проспекту Тауелсиздик, Центральном парке, парке Ататюрк, ЖМ «Промышленный» и в парке «Коктал».