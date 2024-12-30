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Как будут работать ЦОНы и СпецЦОНы в новогодние праздники

В связи с празднованием Нового года ЦОНы и спецЦОНы страны не будут работать с 1 по 3 января, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации «Правительство для граждан».

При этом 4 января, суббота, является рабочим днем для дежурных центров обслуживания населения. Прием будет осуществляться с 9:00 до 13:00.

— 5 и 6 января все центры страны будут работать в обычном режиме. Так как 7 января в Казахстане празднуется православное Рождество, этот день для ЦОНов и спецЦОНов являются выходным, — отметили в ведомстве.

Напомним, что в будние дни центры обслуживания населения принимают граждан с 9:00 до 18:00. Дежурные центры обслуживания населения работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.