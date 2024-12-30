Как будут работать ЦОНы и СпецЦОНы в новогодние праздники

При этом 4 января, суббота, является рабочим днем для дежурных центров обслуживания населения. Прием будет осуществляться с 9:00 до 13:00.
— 5 и 6 января все центры страны будут работать в обычном режиме. Так как 7 января в Казахстане празднуется православное Рождество, этот день для ЦОНов и спецЦОНов являются выходным, — отметили в ведомстве.
Напомним, что в будние дни центры обслуживания населения принимают граждан с 9:00 до 18:00. Дежурные центры обслуживания населения работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.