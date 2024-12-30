В Ростовской области в новогоднюю ночь могут быть сильные магнитные бури

В Ростове-на-Дону и в области в ночь с 31 декабря специалисты прогнозируют геомагнитную бурю. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Магнитная буря связна с мощной вспышкой на солнце. Последствия этого явления особенно остро будут ощущаться с шести утра 31 декабря. У метеочувствительных людей может в этот день болеть голова.
Возможно, что в новогоднюю ночь жители нашего региона увидят полярное сияние.
— Согласно расчетам, выбросы массы от взрыва придут к Земле в середине дня 31 декабря, вызвав полярные сияния, которые могут наблюдаться в том числе в новогоднюю ночь, — прокомментировали в лаборатории солнечной астрономии.