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В Ростовской области в новогоднюю ночь могут быть сильные магнитные бури

Из-за вспышки на солнце донской край накроет магнитная буря.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону и в области в ночь с 31 декабря специалисты прогнозируют геомагнитную бурю. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Магнитная буря связна с мощной вспышкой на солнце. Последствия этого явления особенно остро будут ощущаться с шести утра 31 декабря. У метеочувствительных людей может в этот день болеть голова.

Возможно, что в новогоднюю ночь жители нашего региона увидят полярное сияние.

— Согласно расчетам, выбросы массы от взрыва придут к Земле в середине дня 31 декабря, вызвав полярные сияния, которые могут наблюдаться в том числе в новогоднюю ночь, — прокомментировали в лаборатории солнечной астрономии.