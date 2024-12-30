В Омске выставлено на торги старинное здание

Департамент имущественных отношений Омска объявил торги на право заключения аренды здания по адресу Газетный переулок, 3.
Это объект культурного наследия. Бывший доходный дом начала XX века представляет архитектурный стиль модерн. Также здание примечательно тем, что здесь родился и жил актер Владислав Дворжецкий.
Здание находится в неудовлетворительном состоянии и разрушается. Вероятнее всего, этим обусловлена крайне низкая цена арендной платы. Она составляет всего около 880 рублей в год — по рублю за квадратный метр.
Взамен арендатор обязуется сохранить историческое здание и провести его реконструкцию. Несогласованная перепланировка запрещена.
Заявки на участие в торгах принимаются до 20 января, итоги будут подведены 23 января. Договор аренды планируется заключить на 49 лет.