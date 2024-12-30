Участникам «голой вечеринки» в красноярской школе грозит отчисление

Инцидент произошел на предновогодней дискотеке в школе № 149 Советского района, когда несколько школьников начали снимать одежду. Преподаватели быстро вмешались, и веселье прекратилось, однако видео с полуголыми танцами стало доступно в сети. В результате этого Управление образования и прокуратура начали проверки по данному делу.