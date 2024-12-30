Участникам «голой вечеринки» в красноярской школе грозит отчисление

Об этом сообщает издание NGS24.RU, ссылаясь на информацию от учащихся.
В школьном чате появилась информация о том, что обучение для «виновников» завершилось. Однако, кто именно принимает такое решение, пока не уточняется.
По данным источников, директору школы уже было направлено представление. В свою очередь, прокуратура сообщила о планах провести профилактические беседы с учащимися.
Инцидент произошел на предновогодней дискотеке в школе № 149 Советского района, когда несколько школьников начали снимать одежду. Преподаватели быстро вмешались, и веселье прекратилось, однако видео с полуголыми танцами стало доступно в сети. В результате этого Управление образования и прокуратура начали проверки по данному делу.