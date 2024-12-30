По центру Ростова курсируют сани Деда Мороза

В донской столице уже вовсю чувствуется новогодняя атмосфера. Ну еще бы! Ведь в городе сегодня на своих ярких красных санях разъезжает Дед Мороз со Снегурочкой. Новогоднего волшебника и его внучку можно увидеть в центре города.
— Со своими помощниками главные волшебники делают интерактивные остановки, чтобы поздравить горожан с наступающим Новым годом. Прохожие охотно с ними фотографируются, — рассказали в своем телеграм-канале глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко.
Любой желающий может спеть Деду Морозу песню, отгадать его зимние загадки и, конечно, получить подарок.