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По центру Ростова курсируют сани Деда Мороза

Дед Мороз со Снегурочкой приехали в центр Ростова, чтобы поздравить ростовчан.

Источник: Комсомольская правда

В донской столице уже вовсю чувствуется новогодняя атмосфера. Ну еще бы! Ведь в городе сегодня на своих ярких красных санях разъезжает Дед Мороз со Снегурочкой. Новогоднего волшебника и его внучку можно увидеть в центре города.

— Со своими помощниками главные волшебники делают интерактивные остановки, чтобы поздравить горожан с наступающим Новым годом. Прохожие охотно с ними фотографируются, — рассказали в своем телеграм-канале глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Любой желающий может спеть Деду Морозу песню, отгадать его зимние загадки и, конечно, получить подарок.