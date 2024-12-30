По центру Ростова курсируют сани Деда Мороза

В донской столице уже вовсю чувствуется новогодняя атмосфера. Ну еще бы! Ведь в городе сегодня на своих ярких красных санях разъезжает Дед Мороз со Снегурочкой. Новогоднего волшебника и его внучку можно увидеть в центре города.