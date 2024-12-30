Итоги дня: обновленная школа, нападение тигра, коммунальная авария и новогодний десант

Лучшие в профессии: два хабаровских пилота-спасателя признаны первыми в стране. Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России подвел итоги своей работы за 2024 год. Торжественное мероприятие (0+) «крылатого» коллектива прошло в городском дворце культуры с участием воспитанников кадетского класса авиации МЧС России. В 2024 году экипажи Хабаровского АСЦ МЧС России привлекались для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров, выполняли задачи по поиску, эвакуации, спасению пострадавших и доставке грузов. Участвовали в авиационном обеспечении IX Восточного экономического форума в Приморском крае (16+), провели на своей базе мероприятие всероссийского масштаба — лётно-методические сборы руководящего состава МЧС России, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.