Итоги дня: обновленная школа, нападение тигра, коммунальная авария и новогодний десант

После капитального ремонта свои двери открыла школа Николаевска-на-Амуре. В Хабаровском крае активно реализуется программа обновления школьных объектов. В текущем году ремонтные работы ведутся в 23 школах, а в 4 из них уже завершены. На днях свои двери вновь открыла обновленная школа № 5 в городе Николаевске-на-Амуре, названная в честь Героя Советского Союза Георгия Евдокимовича Попова, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Истощенный тигр напал на инспектора охотнадзора в Нанайском районе. 29 декабря на окраине села Уни Нанайского района Хабаровского края был зафиксирован инцидент с участием истощенного тигра. Животное залезло на сарай, что вызвало необходимость в срочном вмешательстве инспекторов охотнадзора, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу центра «Амурский тигр».
Большая часть жителей села Некрасовка осталась без воды. Жители села Некрасовка Хабаровского муниципального района оказались в критической ситуации. Уже третьи сутки, с 28 декабря, в их домах нет холодной воды. Многоквартирные дома худо-бедно подключили, а вот частный сектор, а это более 100 домов, все еще без воды.
Стал известен режим работы дежурных аптек в Хабаровском крае в праздничные дни (ГРАФИК). В преддверии новогодних праздников Министерство здравоохранения Хабаровского края напоминает жителям региона о специальном графике работы дежурных аптек, сообщает ИА AmurMedia.
Сожительница погибшего участника СВО из Советско-Гаванского района похитила 6,5 млн рублей. Советско-Гаванская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы рабочего поселка Лососина. Следствие установило, что с апреля по июнь 2024 года женщина, сожительница погибшего участника СВО, узнала о компенсации, выплаченной родителям погибшего за утрату сына, и перевела с их банковских карт более 6,5 млн рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
«Десант Дедов Морозов» поздравил детей в больницах Хабаровска. В преддверии новогодних праздников активисты Всероссийского студенческого корпуса спасателей и ЮНАРМИИ поздравили детей, находящихся на лечении в больницах. Поздравления получили маленькие пациенты девятой городской больницы, детской краевой клинической больницы и туберкулезного диспансера. Более 400 детей, восстанавливающих здоровье, встретились с Дедами Морозами и Снегурочками, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Хабаровский край готовит дроны и роботизированные тележки для СВО. В преддверии Нового года правительством Хабаровского края в гвардейском соединении ордена Ленина, Краснознаменного, ордена Суворова Восточного военного округа передана очередная партия серийно производимых на территории субъекта высокопроходимых тактических автовездеходов «Ерофей», а также оптических приборов. Техника и оборудование предназначены для военнослужащих округа, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Новогодняя программа на площади имени Ленина продлится до 12 января. Насыщенная событиями программа подготовлена для детей и взрослых в рамках празднования Нового года на площади Ленина в Хабаровске, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Лучшие в профессии: два хабаровских пилота-спасателя признаны первыми в стране. Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России подвел итоги своей работы за 2024 год. Торжественное мероприятие (0+) «крылатого» коллектива прошло в городском дворце культуры с участием воспитанников кадетского класса авиации МЧС России. В 2024 году экипажи Хабаровского АСЦ МЧС России привлекались для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров, выполняли задачи по поиску, эвакуации, спасению пострадавших и доставке грузов. Участвовали в авиационном обеспечении IX Восточного экономического форума в Приморском крае (16+), провели на своей базе мероприятие всероссийского масштаба — лётно-методические сборы руководящего состава МЧС России, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дмитрий Демешин проверил готовность Хабаровска к Новому году. Сегодня, 30 декабря, Дмитрий Демешин проинспектировал улицы и дворы города Хабаровска. В преддверии наступающих праздников глава региона проверил, в каком состоянии дворы многоквартирных домов, как организован вывоз мусора и какие условия созданы для досуга жителей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Финальный этап зимнего конкурса на лучший двор завершается в Хабаровске. Померяться силами в новогоднем оформлении изъявили желание инициативные жители многоквартирных домов. В третий раз участие в конкурсе (0+) приняли жители дома номер 1б на улице Осетинской. В прошлом году им даже получилось занять третье место. В этот раз жильцы украсили новогодним декором горку, деревья, повесили гирлянды вдоль ограждений. А главной «изюминкой» двора стала живая елка, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Больше 3 тысяч медалей завоевали спортсмены Хабаровского края в 2024 году. Спортсменами Хабаровского края в уходящем 2024 году было завоевано 3032 медали. Больше половины из них было выиграно на межрегиональных турнирах, ещё 1234 — на соревнованиях всероссийского уровня. Также на международных турнирах наши спортсмены выиграли 69 золотых, 43 серебряных и 53 бронзовых награды, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.