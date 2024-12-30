В Беларуси стендап-комик Комиссаренко получил шесть лет колонии общего режима

В Минске вынесли приговор по делу стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, которого обвиняли в клевете и оскорблении президента Беларуси, а также разжигании вражды или розни, передает БелТА.
Ранее мы писали, что в Минске заочный суд по делу стендап-комика Комиссаренко начался 24 декабря. Уголовное дело рассматривали в порядке спецпроизводства.
В итоге в отношении Комиссаренко Минским городским судом был вынесен обвинительный приговор. Суд признал обвиняемого виновным в разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, клевете в отношении президента и оскорблении президента Беларуси (ч.1 ст. 130, ч.2 ст. 367, ч.1 ст. 368 Уголовного кодекса Беларуси).
В итоге судом Комиссаренко было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии в условиях общего режима.
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