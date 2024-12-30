В московском метро открылись две новые подземные пересадки

Он отметил, что благодаря переходу на «Авиамоторной» путь до станции Большой кольцевой и в обратном направлении сократился почти в четыре раза. «Кроме того, здесь заработал второй вестибюль на станции БКЛ, теперь пассажиры смогут попадать на станцию со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц, которые отделены от метро путями Казанского направления МЖД», — пояснил Собянин. По словам мэра, на пересадочном узле «Авиамоторной» на стене верхнего эскалаторного зала установлено историческое панно «Икар».