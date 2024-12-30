В московском метро открылись две новые подземные пересадки

«В метро открылись две новые подземные пересадки: между “Авиамоторной” Большой кольцевой линии и Калининской линии, и между “Электрозаводской” Большой кольцевой линии и Арбатско-Покровской линии», — написал мэр в своем официальном Telegram-канале.
Он отметил, что благодаря переходу на «Авиамоторной» путь до станции Большой кольцевой и в обратном направлении сократился почти в четыре раза. «Кроме того, здесь заработал второй вестибюль на станции БКЛ, теперь пассажиры смогут попадать на станцию со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц, которые отделены от метро путями Казанского направления МЖД», — пояснил Собянин. По словам мэра, на пересадочном узле «Авиамоторной» на стене верхнего эскалаторного зала установлено историческое панно «Икар».
Что же касается нового перехода на «Электрозаводской», то он, как заметил градоначальник, поможет сэкономить горожанам на дороге в среднем 10 минут в день. При этом свободнее и комфортнее станет в вестибюлях станций. «На стены коридора “Электрозаводской” синей ветки установили горельефы “Путейцы” и “Работницы Электрозавода” — они были демонтированы еще в середине ХХ века и считались утраченными», — отметил мэр.