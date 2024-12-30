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Жительница Уфы так сильно боялась опоздать с детьми на новогоднюю елку, что бросила свою «Приору» на трамвайных путях

Уфимка торопилась на представление и оставила машину на трамвайных путях.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 29 декабря, в Уфе женщина так сильно торопилась, что устроила ЧП. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

По социальным сетям и Telegram-каналам разлетелось видео, на котором запечатлено, как некто бросил свою Lada Priora на трамвайных путях, создав тем самым помехи городскому транспорту. Сотрудники ГАИ выяснили личность владельца авто. Это была 42-летняя уфимка. По ее словам, она сильно торопилась с детьми на новогоднюю елку и в суете не обратила внимание, где оставила машину.

Женщину привлекли к административной ответственности. В уфимской дорожной полиции призвали не нарушать правила дорожного движения и адекватно вести себя на дороге.

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