Жительница Уфы так сильно боялась опоздать с детьми на новогоднюю елку, что бросила свою «Приору» на трамвайных путях

Вчера, 29 декабря, в Уфе женщина так сильно торопилась, что устроила ЧП. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
По социальным сетям и Telegram-каналам разлетелось видео, на котором запечатлено, как некто бросил свою Lada Priora на трамвайных путях, создав тем самым помехи городскому транспорту. Сотрудники ГАИ выяснили личность владельца авто. Это была 42-летняя уфимка. По ее словам, она сильно торопилась с детьми на новогоднюю елку и в суете не обратила внимание, где оставила машину.
Женщину привлекли к административной ответственности. В уфимской дорожной полиции призвали не нарушать правила дорожного движения и адекватно вести себя на дороге.
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