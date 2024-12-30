Жительница Уфы так сильно боялась опоздать с детьми на новогоднюю елку, что бросила свою «Приору» на трамвайных путях

По социальным сетям и Telegram-каналам разлетелось видео, на котором запечатлено, как некто бросил свою Lada Priora на трамвайных путях, создав тем самым помехи городскому транспорту. Сотрудники ГАИ выяснили личность владельца авто. Это была 42-летняя уфимка. По ее словам, она сильно торопилась с детьми на новогоднюю елку и в суете не обратила внимание, где оставила машину.