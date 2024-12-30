В Ростове в преддверии Нового года создан оперативный штаб

Ростов-на-Дону готовится встречать 2025-й. Улицы сверкают огнями и радуют глаз украшениями. Готовы к новогодним каникулам и коммунальные службы.
Как рассказал в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, создан оперативный штаб. Силы и средства ГО и ЧС, предприятия переведены на усиленный режим работы.
Коммунальные и ресурсоснабжающие организации уже заявили о стопроцентной готовности.
— Аварийно-восстановительные бригады до 9 января дежурят круглосуточно и в режиме повышенной готовности. 154 аварийные бригады, в состав которых вошли 600 рабочих, а также 380 спецмашин, готовы прийти на помощь в любой момент, — говорит Алексей Логвиненко.
За чистотой на улицах будут следить 600 дворников.
— К уборке внутриквартальных территорий УК и ТСЖ привлекут около 2000 человек, — рассказал глава администрации.
Уже первого января работники коммунальной сферы очистят Ростов от мусора.