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В Ростове в преддверии Нового года создан оперативный штаб

154 аварийные бригады будут дежурить в Ростове в Новый год.
Источник: Комсомольская правда

Ростов-на-Дону готовится встречать 2025-й. Улицы сверкают огнями и радуют глаз украшениями. Готовы к новогодним каникулам и коммунальные службы.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, создан оперативный штаб. Силы и средства ГО и ЧС, предприятия переведены на усиленный режим работы.

Коммунальные и ресурсоснабжающие организации уже заявили о стопроцентной готовности.

— Аварийно-восстановительные бригады до 9 января дежурят круглосуточно и в режиме повышенной готовности. 154 аварийные бригады, в состав которых вошли 600 рабочих, а также 380 спецмашин, готовы прийти на помощь в любой момент, — говорит Алексей Логвиненко.

За чистотой на улицах будут следить 600 дворников.

— К уборке внутриквартальных территорий УК и ТСЖ привлекут около 2000 человек, — рассказал глава администрации.

Уже первого января работники коммунальной сферы очистят Ростов от мусора.