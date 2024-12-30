В Ростове в преддверии Нового года создан оперативный штаб

— Аварийно-восстановительные бригады до 9 января дежурят круглосуточно и в режиме повышенной готовности. 154 аварийные бригады, в состав которых вошли 600 рабочих, а также 380 спецмашин, готовы прийти на помощь в любой момент, — говорит Алексей Логвиненко.