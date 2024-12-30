В Минске 910 человек эвакуированы из-за пожара в радиотехническом колледже

На место незамедлительно выбыли подразделения МЧС, началась эвакуации учащихся и сотрудников учебного заведения. В итоге из здания Минского радиотехнического колледжа из-за возгорания и задымления эвакуировали 910 человек, в том числе 780 учащихся.