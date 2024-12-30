Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске 910 человек эвакуированы из-за пожара в радиотехническом колледже

МЧС сказало о пожаре в Минском радиотехническом колледже.

Источник: Комсомольская правда

В Минске 30 декабря возгорание произошло в Минском радиотехническом колледже. О возгорании в пресс-службе МЧС сообщили около 12.00 часов.

На место незамедлительно выбыли подразделения МЧС, началась эвакуации учащихся и сотрудников учебного заведения. В итоге из здания Минского радиотехнического колледжа из-за возгорания и задымления эвакуировали 910 человек, в том числе 780 учащихся.

Около 13.00 часов в МЧС сообщили, что возгорание в колледже ликвидировали, при этом никто не пострадал.

Предварительно, установлено, что в здании загорелась электропроводка потолочного светильника, причины предстоит установить.

Тем временем мэр Минска заявил, что себестоимость одной поездки в метро составляет 2,12 рубля. Еще Мингорисполком назвал маршрут четвертой линии минского метро.