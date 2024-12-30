14 человек пострадали в ДТП в Иркутской области за сутки

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что за последние несколько дней в регионе зафиксировали несколько пожаров и дорожных аварий.
29 декабря в Ангарске погиб 46-летний мужчина, он уснул с непотушенной сигаретой, пламя охватило квартиру. Пожарные вывели шестерых человек из задымленного подъезда. Помимо этого 29 декабря горела квартира на улице Володарского в Иркутске. Спасатели эвакуировали 53 человека, в том числе 14 детей.
Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Двое из них отравились угарным газом, их перевели в реанимацию. Еще четырех человек отправили в отделение токсикологии.
— Все подобные ситуации ежедневно обсуждаем на заседаниях оперативного штаба. Аварийно-спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности на время новогодних каникул, главы муниципальных образований держат на контроле оперативную обстановку, — уточнил Игорь Кобзев.
Также за прошедшие дни зафиксировали несколько аварий. В одной из них пострадал семилетний мальчик. Он впал в кому, за его состоянием следят врачи из детской Ивано-Матренинской больнице. Всего с 29 на 30 декабря в авариях пострадали 14 человек, из них четверо детей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что три человека заболели гриппом в Иркутской области за неделю.