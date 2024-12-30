14 человек пострадали в ДТП в Иркутской области за сутки

Также за прошедшие дни зафиксировали несколько аварий. В одной из них пострадал семилетний мальчик. Он впал в кому, за его состоянием следят врачи из детской Ивано-Матренинской больнице. Всего с 29 на 30 декабря в авариях пострадали 14 человек, из них четверо детей.