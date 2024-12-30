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Названы города Ростовской области с самым дешевым сливочным маслом

В Ростовской области средняя цена за килограмм сливочного масла превышает тысячу рублей.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики Ростовстата рассказали, сколько стоит сливочное масло в разных городах региона.

Самая дешевая цена зафиксирована в Волгодонске. Здесь килограмм продукта стоит 1011 рублей. Следом идет Таганрог, в котором за кило масла придется выложить 1035 рублей. В Миллерово оно стоит 1037 рублей.

Самыми дорогими в этом плане оказались Сальск, Шахты и Ростов. Цена за килограмм сливочного масла здесь составляет 1084, 1059 и 1046 рублей соответственно. А средняя цена по региону — 1045 рублей.

Средняя цена за килограмм маргарина — 246 рублей.