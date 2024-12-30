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«Асад и Сальсабиль»: В Башкирии назвали самые необычные имена младенцев

В управлении ЗАГС по Башкортостану опубликовали список самых необычных имен, которыми жители республики назвали своих детей.

Источник: Freepik

Так, среди женских имен неординарностью отличаются арабское Раина, Сальсабиль, Муслиха, а также Кирия и древнегреческое — Эллада.

А вот родители мальчиков отличились, назвав сыновей тюркскими именами Мираслан, Асад, Оббосбек, а также Даниэл и Лидар.

демография