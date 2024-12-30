Белорусы будут отдыхать 11 дней в январе 2025 года

Стало известно, как белорусы будут работать и отдыхать в январе 2025 года. Такую информацию опубликовал телеграм-канал Министерства труда и социальной защиты.
Так, официальными выходными станут 1 и 2 января, когда белорусы будут отмечать наступление Нового года. Также на Рождество во вторник, 7 января, будет официальный выходной день.
В итоге всего в первом месяце 2025-го у белорусов будет одиннадцать выходных дней: 1 и 2, с 4 по 7 включительно, также выходные — 12, 18, 19, 25 и 26 января.
Уже известно, что рабочий день за понедельник, 6 января, в стране перенесут на субботу, 11 января.
В итоге в январском производственном календаре у белорусов за январь должно получиться 20 рабочих дней при пятидневной рабочей неделе или 24 дня при шестидневке, соответственно.
В Минтруда обратили внимание, что при 40-часовой рабочей неделе расчетная норма рабочего времени за январь составит 159 часов и для пятидневной, и для шестидневной рабочей недели.
И еще синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким будет январь 2025 года в Беларуси.
Тем временем мэр Минска заявил, что себестоимость одной поездки в метро составляет 2,12 рубля. Еще Мингорисполком назвал маршрут четвертой линии минского метро.