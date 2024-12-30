В Челябинске организовали ёлку желаний для животных

Челябинский зоозащитник Карен Даллакян организовал ёлку желаний для животных приюта «Спаси меня», в рамках которой любой желающий может сделать подарок для зверушек. Они мечтают о простых вещах — вкусном корме, игрушках и когтеточках. Сделать сюрприз можно до 9 января. Как стать зимним волшебником для льва, рыси или птиц, рассказываем.