В Челябинске организовали ёлку желаний для животных

Открытки с желаниями развешаны на ёлке в челябинском приюте «Спаси меня», который находится по адресу улица Ферросплавная, 79. Любой желающий может исполнить заветные мечты льва Шираза, рыси Марыси, енотов, носух, капуцина Джека, сурикатов, черепах, попугая Кеши, бородатой агамы, журавля, лебедей, соколов, сов, дикобразов, каракала Маруси, кроликов и козочек.
— Акция будет действовать до конца новогодних праздников, 9 января, — рассказали в пресс-службе приюта. — Все подарки заберёт и доставит до нуждающихся животных волшебная почта доктора Айболита, который решил на время праздников стать почтальоном, и порадовать своих подопечных.
Приют «Спаси меня» оказал помощь уже огромному количеству животных. Например, в апреле наш корреспондент встретилась с Кареном Даллакяном и узнала историю спасения амурского тигра Жорика, который стал жертвой человеческой жестокости — по вине его владельцев он, ещё будучи шестимесячным малышом, лишился части мордочки.