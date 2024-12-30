Омские студенты получат по сто тысяч рублей за рождение ребенка

Губернатор Виталий Хоценко подписал указ о дополнительной мере социальной поддержки студеческим семьям. Со следующего года студенты смогут получить единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей за рождение ребенка.
При этом оба родителя или родитель-одиночка должны обучаться очно, проживать на территории Омской области и не иметь места жительства за пределами региона. При соблюдении этих условий выплата назначается на каждого ребенка.
Не могут претендовать на получение выплаты родители, лишенные родительских прав, отказавшиеся от детей, либо те, чьи дети изъяты из семьи и воспитываются в госучреждениях.
Мера поддержки будет распространяться на детей, рожденных с 1 января по 31 декабря 2025 года.