Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские студенты получат по сто тысяч рублей за рождение ребенка

Со следующего года в Омске начнет действовать новая мера поддержки студенческим семьям.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Виталий Хоценко подписал указ о дополнительной мере социальной поддержки студеческим семьям. Со следующего года студенты смогут получить единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей за рождение ребенка.

При этом оба родителя или родитель-одиночка должны обучаться очно, проживать на территории Омской области и не иметь места жительства за пределами региона. При соблюдении этих условий выплата назначается на каждого ребенка.

Не могут претендовать на получение выплаты родители, лишенные родительских прав, отказавшиеся от детей, либо те, чьи дети изъяты из семьи и воспитываются в госучреждениях.

Мера поддержки будет распространяться на детей, рожденных с 1 января по 31 декабря 2025 года.