Чем кормят туристов в Иркутской области

Ответ, казалось бы, всем известен: каждый уважающий себя путешественник, возвращаясь домой, закупает на рынке Иркутска омуль в бочонках, кедровые орехи в мешочках из холста, пару баночек солёной черемши и чай с дикоросами. Всё так, но ответ неполон. Во многих городах и районах Иркутской области уже стали традицией гастрономические фестивали, которые собирают гостей. Подробнее в материале irk.aif.ru.
«Виктория» — фестиваль клубники.
Проходит в Байкальске в середине июля, когда знаменитая местная ягода поспевает. Его всегда проводят в выходные, чтобы в городок на побережье озера успели съехаться гости из всей Иркутской области, соседних регионов Сибири (за местной клубникой приезжают издалека) и оказавшиеся неподалёку туристы.
Клубника — это гордость городка, на огромных плантациях её выращивают очень много — позволяет уникальный микроклимат с тёплой и снежной зимой. Любителей вкусной ягоды радуют самыми разными зрелищами, от показа мод до огненного шоу, конкурсами и концертами.
Время: середина июля.
Место: Байкальск.
Как добраться: электричка и маршрутка из Иркутска.
«Байкальский вкус».
«…Застолье неизменно заканчивалось чаепитием с молоком, приготовленным из кедрового ореха, и с неизменными черёмуховыми и брусничными пирогами».
Так описываются сибирские праздники, проходившие в старину. И это не фантазия, а реальность. Хотите попробовать молоко из кедрового ореха? Неповторимый вкус, а ещё — полезно и питательно. Тогда вам — на фестиваль «Байкальский вкус». Гастрономический фестиваль «Байкальский вкус» проходит в Слюдянке. Его участниками становятся шеф-повара лучших ресторанов Иркутской области, которые готовят блюда сибирской кухни из местных продуктов. В основе Гастрономической карты Южного Прибайкалья лежат местные экологически чистые продукты — лесные и садовые ягоды (виктория, жимолость, брусника, клюква, черника, земляника, голубика), кедровый орех, черемша, грибы, рыба и сама вода священного озера.
Время: середина июля.
Место: Слюдянка.
Как добраться: электричка и маршрутка из Иркутска.
«День омуля» Листвянка.
Гастрономический рыбный фестиваль проходит в туристической Мекке Байкала — в поселке Листвянка. Правда, в последние годы в связи с официальным запретом на вылов омуля рыбу заменяют.
Так, в этом году поставили рекорд — на берегу озера в огромной кастрюле профессиональные повара сварили 500 литров (2 тысячи порций) отменной ухи и накормили всех желающих. Но из сига, «близкого родственника» легендарной байкальской рыбы. Его выловили и доставили из Якутии самолётом — к празднику. Каждый раз на гастрономическом фестивале предлагают попробовать новые блюда. Да и просто весело провести время на побережье.
Время: начало октября.
Место: Листвянка.
Как добраться: маршрутка из Иркутска.
«Свирский пельмень».
Разноцветные, в виде шляпы, китайские вонтоны. Миниатюрные и большие сибирские. С традиционной начинкой из свинины и говядины, а ещё — с мясом конины, с печенью, папоротником, черемшой, рыбой. И даже сладкие — например, с курагой. Всё это — пельмени, которыми с большим удовольствием зимой угощают местных жителей и гостей в городе Свирске.
Гастрономический фестиваль проходит в Свирске с 2018 года и уже стал традиционным. Само событие полюбили уже не только горожане. «Откушать пельменей» приезжают производители и любители старинного сибирского блюда со всей Иркутской области, и туристы, которых зимой в регионе много. «Свирский пельмень» — это не только вкусно и ароматно, но ещё и весело. Ярмарку всегда украшают выступления артистов, развлекательная программа.
Время: середина февраля.
Место: г. Свирск.
Как добраться: маршрутка из Иркутска.
Праздник молодой картошки.
Праздник молодой картошки и солёного огурца отмечают в Братске, как и положено, в августе. Жители северной столицы Приангарья и гости из соседних городов собираются в «Ангарской деревне» (это этнографический музей под открытым небом) на гулянья.
Само собой, на празднике обязательно предложат отведать блюда из картошки и солёных огурцов. А заодно — и другие блюда русской кухни. Северяне с удовольствием принимают участие в молодецких забавах родом из прошлых веков (в перетягивании каната, например), смотрят выступления фольклорных коллективов. Одним словом, торжества проходят всегда вкусно, весело и шумно.
Время: начало августа.
Место: «Ангарская деревня».
Как добраться: маршруткой из Братска.
Праздник сала и капусты.
Чтобы попасть на фестиваль квашеной капусты и солёного сала, требуется оказаться в октябре в самом западном городе Иркутской области — Тайшете. От областного центра далековато — 10−12 часов на поезде, иначе бы в этот день в городке был аншлаг из приезжих. Но их всё равно хватает — из соседних районов. Это того стоит: домашние разносолы хороши!
Победителей определяют в нескольких номинациях: «Квашеная капуста»; «Салатная капуста»; «Солёное сало»; «Копчёное сало»; «Самый аппетитный бутерброд с салом». Уже впечатляет? А то! Лучших определяет строгое жюри, но есть и приз зрительских симпатий по результатам дегустации. А ещё звучат весёлые песни и частушки — разумеется, строго «по профилю».
Время: октябрь, после Покрова (14 октября).
Место: Тайшет.
Как добраться: из Нижнеудинска и Тулуна электричка.