Чем кормят туристов в Иркутской области

Гастрономический фестиваль проходит в Свирске с 2018 года и уже стал традиционным. Само событие полюбили уже не только горожане. «Откушать пельменей» приезжают производители и любители старинного сибирского блюда со всей Иркутской области, и туристы, которых зимой в регионе много. «Свирский пельмень» — это не только вкусно и ароматно, но ещё и весело. Ярмарку всегда украшают выступления артистов, развлекательная программа.