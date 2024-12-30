В Ростове в новогоднюю ночь изменили график работы городского транспорта

— Изменится режим работы пассажирского транспорта. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января его работа будет продлена до часа ночи. В остальные дни общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня, — сообщил глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко.