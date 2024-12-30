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В Ростове в новогоднюю ночь изменили график работы городского транспорта

Пассажирский транспорт в Ростове будет курсировать до часа ночи.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове готовятся встретить Новый год. Коммунальные и экстренные службы перешили на режим повышенной готовности. Так, аварийно-восстановительные бригады будут дежурить круглосуточно.

Больше обычного в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать водители городских автобусов.

— Изменится режим работы пассажирского транспорта. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января его работа будет продлена до часа ночи. В остальные дни общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня, — сообщил глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко.

На новогодних каникулах также будет вестись ямочный ремонт. Для устранения дефектов на дорогах привлекут 7 бригад. Плановых перекрытий движения не планируется.